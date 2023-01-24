القوى العاملة: الدولة تولى اهتماما بالغا بملف الهجرة غير الشرعية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة فى افتتاح ورشة عمل وطنية لتعزيز قدرات مفتشى العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى تستمر لمدة 3 أيام بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى، والذى تنظمه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
تأتى الورشة ضمن عدد 4 برامج تدريبية لمفتشى العمل تستهدف تدريب 100 مفتش عمل، حيث شارك اليوم 25 من مفتشى العمل من مديريات القوى العاملة بمحافظات (أسيوط، والمنيا، وقنا، وبنى سويف، والوادى الجديد، وسوهاج).
وألقى المحاضرات بالورشة باليوم الأول: فرح البطراوى، منسق مشروع بمنظمة العمل الدولية، وخالد النقادى، منسق مشروعات باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومحمد عبدالغنى، مدير إدارة الرعاية بمديرية القوى العاملة بالمنيا.
يذكر أن" المشروع "يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين فى إفريقيا.
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