مهنتك مستقبلك.. تدريب عدد من المواطنين على «السباكة» بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى على مهنة السباكة الصحية لـ 10 متدربين، وذلك لقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة، فى إطار حرص المديرية على تأهيل الشباب وتدريبهم على مهن حرفية وبيئية يحتاجها سوق العمل تمشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المجانية التى تقدمها المديرية، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة والحصول على فرص التدريب، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدخول فى سوق العمل والعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.