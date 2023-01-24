نشرة الهيئة العامة للاستعلامات بشأن حقوق الإنسان «ربع سنوية»

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الأول من نشرتها الدورية ربع السنوية (أكتوبر – ديسمبر 2022) حول التدابير الوطنية التى تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفرعها الخمس السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.





وتستند النشرة الذى حصل دوت الخليج على نسخة منها إلى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصدوتقييم هذه الإنجازات. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الحادى عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحداحجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقى بجودة حياة المواطن وتنمى وعيه وقدرته على التمتع بكامل حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. يمكن الاطلاع على النشرة كاملة فى الملف المرفق.

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