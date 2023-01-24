تأجيل أو لجنة خاصة.. آلية امتحان طالب الثانوية العامة حال تعرضه لعذر قهرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب كتيب تعليمات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2022-2023، يتم التعامل مع الأعذار القهرية والمرضية كالتالى:-

أولا الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان

الطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الاول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى، يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر، لتتولى رفعه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ويتم إثبات هذا العذر القهرى "مرضى أو غيره" بالمستندات المعتمدة، وفى حالة اعتماد العذر، يكون للطالب الحق فى أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.

ثانيا: الأعذر القهرية أثناء أداء الامتحان

إذا حدث للطالب عذر قهرى "مرضى أو غيره" أثناء أدائه الامتحان فى مادة أو أكثر، يحول دون استمرار الطالب فى أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، لعمل تقرير طبى يفيد عدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوى، لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر فى مدى أحقية الطالب فى أداء امتحان الدور الثانى فى هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

ثالثا: الأعذار المرضية

إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية، أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:-

1- تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق فى مستوى أدى من الصف الثالث الثانوى وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات، وذلك بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسؤولية على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

2- لا يساعد المرافق الطالب فى أداء الامتحان فى المواد التى تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية تتطلبها الإجابات.

3- على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذى يسمعه.

المديريات والإدارات التعليمية ملتزمة بمراعاة ما يلى:-

1- المديرية والإدارة التعليمية الموجودة بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.

2- محظور حظرا تاما السماح لأى طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام، فإذا كانت لحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقية الطالب فى أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام، مع الحصول على الدرجات الفعلية فى المواد التى يصدر القرار بشأنها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

أما إذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثانى، لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة فى هذا العام.

رابعا: الأمراض السرطانية

يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومى التى يتلقى فيها العلاج بعد اتباع الإجراءات التالية:

1- يتقدم ولى أمر الطالب بتقرير طبى بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التى يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

2- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التى يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحة له والتأكد من أحقية الطالب فى أداء الامتحان بالمستشفى من عدمه.

3- تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التى يعالج فيها الطالب أيام الامتحان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتعقد ورقيا بنسبة 100%، ويقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد يجيب عنها الطلاب بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويجرى التصحيح إلكترونيا لجميع أنواع الأسئلة.