«تعليم القاهرة»: لم نتلق أى شكوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان اليوم 191 ألفا و888 طالبا وطالبة، موزعين على 768 لجنة سير امتحان، حضر منهم 168 ألفا و275 طالبا وطالبة، بينما تغيب 5613 طالبا وطالبة.

وجاءت ورقة الامتحان مناسبة لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للتقويم التربوى، واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وصياغة الأسئلة واضحة ومباشرة لا غموض فيها، ومتدرجة من السهل وحتى قياس مستويات التفكير العليا، وشملت الأسئلة جميع أجزاء المنهج، وتنوعت بين الموضوعية "اختيار من متعدد" والمقالية، وكانت مناسبة لزمن الإجابة مع مراعاة وجود وقت للمراجعة.

وكشفت المديرية، أن غرفة العمليات المركزية المشكلة على مستوى المحافظة وتتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات الـ33 لم تتلق أى شكاوى من الامتحان.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وانطلقت امتحانات منتصف العام الدراسى 2022-2023 للشهادة الإعدادية بالقاهرة، يوم الأربعاء الماضى، وتستمر حتى غدا الأربعاء الموافق 25 يناير 2023م.

ويخوض امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، لعام 2022-2023، 200 ألف و844 طالبا وطالبة، ينتظمون داخل 768 لجنة على مستوى المحافظة، إضافة إلى 7 طلاب يؤدون الامتحان بمستشفى 57357، و35 من الطلاب المكفوفين، و43 من الصم وضعاف السمع، و328 طالبا بالمدارس الإعدادية المهنية، و77 طالبا بالمدارس الرياضية.