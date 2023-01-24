أهلا بكم.. السيسى يصل الهند للمشاركة فى احتفالات يوم الجمهورية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتم وضع لافتة تحمل صورة الرئيسين المصرى والهندى، وكتب عليها: "أهلا بكم فى الهند".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسى لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذى تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندى بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوى فى مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع عدد من المسؤولين فى الهند، وعلى رأسهم مودى، رئيس الوزراء، ودروبادى مورمو، رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.

كما سيتخلل الزيارة لقاء للرئيس مع رؤساء وممثلى عدد من الشركات الهندية الرائدة فى مختلف المجالات، لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة فى مصر.