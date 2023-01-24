إعفاء ذوى الهمم من رسوم صحف الحالة الجنائية بمناسبة عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام إعفاء المواطنين من (ذوى الهمم - كبار السن "60عاماً فأكثر" - الحالات المرضية والإنسانية) من رسوم إصدار صحف الحالة الجنائية يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.





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