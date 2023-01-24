رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 02:33 مساءً - إستقبل المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، السيد فرانسوا دافين رئيس الاتحاد الدولى وحيث يعد الاتحاد الدولى للسكك الحديدية منظمة دولية غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية في العديد من دول العالم ، وهو المسئول عن وضع ونشر المعايير الخاصة بقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، والمعدات ، والمحطات ، ونظم الاشارات ، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تُسمّى "المواصفات الفنية" .

وفى بداية اللقاء أعرب رئيس الهيئة عن وافر ترحيبه بالسادة الضيوف ، وقد تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الاتحاد الدولى للسكك الحديدية كما قام الوفد بعمل بجولة تفقدية شملت محطة مصر بالقاهرة حيث أبدى السادة الضيوف اعجابهم الشديد بما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من تطوير بكافة القطاعات وبخاصة بقطاع نظم الاشارات والوحدات المتحركة منذ تولى معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل حقبة وزارة النقل حيث أكد رئيس الاتحاد على أن ما يتم من تطوير فى قطاع السكك الحديدية فى مصر يضاهى سكك حديد الدول المتقدمة .

كما قام الوفد بتفقد ورش الفرز والتى تضم ورش الجرارات والعربات المكيفة وورشة التالجو والذى يعد نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر وقد أبدوا اعجابهم بأنظمة السلامة والأمان المتبعة بالورش .

وكذلك قام الوفد بزيارة متحف السكة الحديد ، حيث أشادوا بمحتويات المتحف والذى يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية .