جامعة الأزهر تهنئ الشرطة بعيدها: فرصة عظيمة للتذكير بشهدائنا الأبرار

جدة - نرمين السيد - قدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لجموع المصريين بذكرى بسالة جنود الشرطة وضباطها الأبرار، وتلاحمهم مع الشعب فى مواجهة الاحتلال البريطانى بمحافظة الإسماعيلية.





وأكدت الجامعة فى بيان لها أن ذكرى 25 يناير، فرصة عظيمة نذكر بها أبنائنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وأن الشهداء يرحلون بأجسادهم لكنهم يظلون بأرواحهم الطاهرة، وسيرتهم العطرة.

كما قدمت الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا.

وقال بيان المركز الإعلامى بالجامعة، إن هذا اليوم يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، حيث سجل رجال الشرطة ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معانى البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.