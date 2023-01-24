وزير الصحة: القيادة السياسية مهتمة بتطوير الخدمات فى القرى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كل قيادات الوزارة بتعزيز أواصر التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والتنسيق المشترك بين الوزارة والمجلسين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات، فى إطار التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.





جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء القاطاعات والهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وفى مستهل الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للدكتور أشرف عبدالعليم، على توليه منصب مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، موجهاً إياه وكل قيادات الوزارة بعقد اللقاءات المشتركة لوضع خطة العمل لعام 2023/2024، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف و638 مكتبا، فضلاً عن وضع خطط تطوير أداء للعاملين بتلك المكاتب، مشدداً على البدء فى المحافظات الكبرى التى تضم العدد الأكبر من مكاتب الصحة، بما يضمن التسهيل على المواطنين فى تلقى الخدمات اللازمة لهم.

وأشار عبدالغفار إلى اطلاع الوزير على تطورات العمل ضمن برنامج ميكنة مكاتب الصحة بالمحافظات، بما يستهدف الانتهاء من الدورة الورقية لتسجيل بيانات المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشدداً على سرعة الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة بالتوازى مع تطويرها ورفع كفائتها.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية، وذلك بالمرحلة الأولى من المشروع التى تتضمن 251 منشآة بـ 21 محافظة من محافظات الجمهورية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطوير العمل بتلك الوحدات وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتطوير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بقرى محافظات مصر بالكامل.

وتابع عبدالغفار أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائى لفيروس كورونا على المستويين العالمى والمحلى، فضلاً عن نتائج فحص الانفلونزا وفقاً لنظام الترصد القومى، مشدداً على استمرار الالتزام بكل الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأَضاف أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقرير الخاص بتطورات العمل ضمن الاستراتيجية القومية للبحوث الصحية تحت عنوان "البحوث من أجل سياسات صحية أفضل"، مشيراً إلى أنها بلغت 94% من نسبة الإنجاز، والتى تعد أحد أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية وتوجه وزارة الصحة والسكان، بما يتماشى مع التيارات الدولية والإقليمية الداعمة فى هذا الصدد ولا سيما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على خطة مديرية الصحة بمحافظة البحيرة لعام 2023، والتى تتضمن الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية واستحداث خدمات جديدة، فضلاً عن خدمات (المعامل، تنظيم الأسرة، الرعاية الأساسية، التيلى ميدسن، مكافحة العدوى، والخدمات الوقائية)، كما اطلع على خطة التجهيزات والمشروعات، ورفع كفاءة العنصر البشرى.