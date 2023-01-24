«القوى العاملة» تواصل مشاركتها فى جلسات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء جلساتها التى يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى أسرع وقت تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة خلال الجلسة السابقة التى شارك فيها الوزير بحضور الأطراف المعنية للمساهمة بالخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بـ«الجمهورية الجديدة»،





وألقى المحاضرات بالورشة د. أحمد درويش استشارى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق والذى قام بالرد على تساؤلات المشاركين التى تم رصدها فى الجلسة المؤخرة حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التى سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات، الإجابة على تساؤلات المشاركين التى تم رصدها فى الجلسة الماضية حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التى سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.

وترتكز خطة الاستراتيجية الوطنية على عدد من المحاور منها:

مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافى لمصر بشكل علمى إحصائى مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، لتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة، فضلا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى، وتضمنت الجلسات السابقة للاستراتيجية مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالى، وجلسة تم خلالها عمل حوارا تفاعليا للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الإستراتيجية، كما ناقشت جلسة أخرى رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها.

شارك فى الورشة وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن وزارات: القوى العاملة، والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتربية والتعليم، والتعليم والعالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وعن: المجلس القومى للمرأة، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاشخاص ذوى الإعاقة، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف، كما حضر الجلسة من جانب وزارة القوى العاملة: حسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بالمكتب الفنى للوزير.