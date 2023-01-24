محافظ الجيزة يتفقد مسار محور عمرو بن العاص للوقوف على حجم الإنجاز (صور)

جدة - نرمين السيد - شدد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المواقع المتبقية ضمن مسار مشروع محور عمرو بن العاص والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.





وذلك لوضع مخطط شامل لمسارات الحركة أسفل وبمحيط المشروع وتسهيل حركة المرور خاصة فى تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم والملك فيصل وترسا وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور؛ لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية بنطاق أحياء الهرم والطالبية. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ يرافقه محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى شملت المسار الخاص بالمحور بأحياء الطالبية والهرم، وذلك لمتابعة أعمال إزالة المتعارضات مع مسار المحور وتفقد نسب انتهاء الأعمال الإنشائية له، حيث أشار المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال نقل ورفع كفاءة شبكات المرافق بطول مسار المحور قبل بدء أعمال التطوير. وخلال الجولة أكد المحافظ على ضرورة أن تشمل أعمال التطوير تحقيق نهضة مرورية شاملة أسفل وبمحيط المحور وتخصيص الساحات الفارغة أسفله لإقامة ساحات انتظار للسيارات والتنسيق بين الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال لرفع ناتج أعمال الإنشاء والتطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بأى من قطاعات العمل ومحيطها. كما كلف المحافظ برفع كفاءة أعمال النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائرى وتقاطعاتها مع المحاور والشوارع الموازية للمشروع، وتحقيق عائد استثمارى بما لا يعيق حركة المرور ومنع أية إشغالات للمحال والأكشاك.

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