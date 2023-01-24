من العصر الرومانى.. الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر (صور)

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وأكد "وزيرى" أهمية الكشف حيث أنه أبرز أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقى بمحافظة الأقصر، والتى تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثرى عثرت البعثة على عدد من المبانى السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثانى والثالث الميلادى، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأوانى وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.
وأعرب عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا الموسم، مشيرا أنه موسم مبشر للغاية، وأن البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتى ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة.
وقال الدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا أنه عثر داخل برجى الحمام المكتشفين عن العديد من الأوانى الفخارية التى كانت تستخدم كأعشاش للحمام والتى أوضحت الدراسات الأولية أنه بدأ استخدامها بدءا من العصر الرومانى.
تجدر الإشارة إلى البعثة كانت قد بدأت استكمال أعمال الحفائر هذا الموسم بمنطقة بيت أندراوس فى سبتمبر 2022 وأنها كانت قد عثرت خلال مواسم حفائرها السابقة عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطى، بالإضافة إلى مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الرومانى ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
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