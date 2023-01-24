شهادات المقبلين على الزواج.. مصر تحمى مستقبلها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن شهادة الفحص الطبى لراغبى الزواج، التى تصدرها الوزارة توفرها مجانا للمقبلين على الزواج. وأوضحت الوزارة إجراء العديد من الفحوصات على الطرفين أبرزها إجراءات الفحص المعملى، كقياس نسبة الهيموجلوبين، وتحليل سكر عشوائى، وفصيلة الدم، وعامل ريسس.

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