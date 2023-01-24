السياحة: حوائط قصر البارون آمنة والزيارة مستمرة

وأكد العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، أن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به دون توقف.
وشدد على أن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من حديقة القصر التى كانت تروى بالغمر فى فترات سابقة، مشيرا إلى أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الرى المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الرى بالتنقيط، كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء، مؤكدا على أن مواسم الأمطار المتعاقبة تبطئ من جفافها بشكل نهائى.
وأشار إلى أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة، ويتم معالجتها أولا بأول تباعا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة، ولكن نظرا لأن مادة بناء حوائط القصر على حالتها الأصلية من الأحجار والطوب فإن خاصيتها الشعرية تُظهر أثر المياه على الحوائط الذى يبقى تأثيرها لفترة حتى تمام التخلص منها.
وأكد مساعد الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ظهور الأملاح، ويعمل حاليا فريق عمل من مهندسى ومرممى قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار والشركة المنفذة على أعمال إزالة الأملاح وتهوية الحوائط.
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