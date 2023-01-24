دورة تدريبية فى التدبير الكنسى لكهنة وخدام إيبارشية طهطا وجهينة

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الدورة، التى من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، 60 من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة وأعضاء لجان كنائس الإيبارشية، كما تجرى فعالياتها فى كنيسة القديس الأنبا شنودة بمدينة طهطا.

وتستهدف الدورة تدريب المشاركين على مبادئ وأساليب التدبير الكنسى والتدبير الحكيم والعمل المؤسسى فى الخدمة الكنسية، وذلك من خلال التدريب التفاعلى وورش عمل يشترك فيها مجموعات المتدربين.

ويقوم بالتدريب عدد من الخدام ذوى الخبرات فى المجالات الإدارية المختلفة بقيادة عميد المعهد الدكتور مجدى لطيف السندى.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية الإقليمية الأولى هى التى يقدمها المعهد خلال هذا العام 2023، بينما قدمت أربع دورات مماثلة العام الماضى 2022، لإيبارشيات شمال الصعيد فى أسيوط، ومنطقة الدلتا فى إبيار بإيبارشية طنطا، وإيبارشيات الصعيد الأعلى.

وتأتي هذه الدورات استجابة لتوصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس الذى انعقد فى شهر نوفمبر من عام 2021.