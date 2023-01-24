وزير الرياضة ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 01:36 مساءً - نعى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم وزير الشباب و الرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى الزملاء بمؤسسة اليوم السابع فى مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة فى مؤسسة اليوم السابع بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.