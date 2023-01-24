القوى العاملة: صرف 32 مليون جنيه إعانات لـ 9103 عمال خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالى من 1-7-2022 حتى 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عمال يعملون فى 229 منشأة، فى مقابل 668.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة كورونا.





ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعيه اليوم على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، وإسماعيل إبراهيم فهمى، ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة "الصندوق"، ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة..

وترأس الوزير شحاتة، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الإجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الاعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق.

وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالحضور مهنئا الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل آداء ممكن لأوضاع الصندوق، ومؤكدا أن الصندوق مستمر فى سياساته نحو دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها الرئيس، والتى تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الازمات،وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجيةز

وأكد الوزير عقد اجتماع شهرى للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال، وناقش المجلس مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها،وناقش المجتمعون كافة المقترحات التى من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: طارق صقر الأمين العام، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام، ومحمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإسماعيل فهمى ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوى الخبرة، وخالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، ووجدى عبد الغنى ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين فى مختلف قطاعات العمل وفى مختلف المنشآت، وضرورة اعانتهم على تخطى الازمات التى يمر بها المجتمع والعالم اجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الاجتماعى.

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، ويختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.