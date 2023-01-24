نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 115 يومًا

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل فى يوم 26 نوفمبر الماضى أى خلال 56 يومًا، ليصبح عدد إجمالى سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة آخر حتى اليوم أى خلال 59 يومًا.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بنى سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 789.9 ألف نسمة، السويس 788.9 ألف نسمة، مطروح 539.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 400.7 ألف نسمة، الوادى الجديد 264.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.5 ألف نسمة.
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