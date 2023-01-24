نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 115 يومًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الساعة السكانية المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة 500 ألف نسمة خلال 115 يومًا، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل فى الأول من أكتوبر من العام الجارى.





وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل فى يوم 26 نوفمبر الماضى أى خلال 56 يومًا، ليصبح عدد إجمالى سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة آخر حتى اليوم أى خلال 59 يومًا.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة فى المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بنى سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 789.9 ألف نسمة، السويس 788.9 ألف نسمة، مطروح 539.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 400.7 ألف نسمة، الوادى الجديد 264.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.5 ألف نسمة.