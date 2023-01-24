النيابة الإدارية: تلقينا 7027 شكوى خلال 2022

جدة - نرمين السيد - اعتمد المستشار عبد الناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، إحصائية الشكاوى الخاصة بمنظومة الشكاوى بالمكتب عن عام 2022، والتى بلغت 7027 شكوى.





وذكر بيان صادر عن النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إزالة أسباب 257 شكوى فور تلقيها، مشيرًا إلى أن تلك الشكاوى شملت 505 شكاوى بشأن البنوك والضرائب، 1344 شكوى بشأن التعليم والتعليم العالى، و924 شكوى بشأن المحليات، و1093 شكوى بشأن الصحة، و416 شكوى بشأن النقل والمواصلات، و257 فى التموين، و569 فى المرافق، و582 بشأن إساءة معاملة الجمهور، و255 بشأن الشهر العقارى، و725 بشأن المعاشات.

وتنوعت آلية التواصل مع النيابة الإدارية لطرح الشكاوى من خلال الوسائل المختلفة التى أعلنت عنها الهيئة وهي الخط الساخن، والاتصال عبر تطبيق واتساب، والبريد الإلكترونى، والفاكس وعبر الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك عبر التسليم باليد والبريد، وإلى رئاسة الهيئة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واتساقًا مع الدور الذى تقوم به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، عبر تفعيل منظومة شكاوى المواطنين الواردة بالطرق المستحدثة، تحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030.