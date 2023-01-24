سفير الهند بالقاهرة: زيارة السيسى لـ نيودلهى تدفع العلاقات لآفاق جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن الرئيس السيسى، وفقًا لمصادر حكومية، توجه صباح اليوم إلى الهند، موضحا أن زيارة الرئيس السيسى بصفته الضيف الرئيسى فى احتفالات عيد الجمهورية الهندية تعد بالفعل مناسبة بالغة الأهمية لكلا البلدين وستسهم فى الارتقاء بلا شك بالعلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة.

وأشار السفير جوبتيه إلى أن وفدا كبيرا يرافق الرئيس السيسى خلال الزيارة، والتى من المقرر أن يجرى خلالها مباحثات مع رئيسة الهند دروبادى مورمو ورئيس الوزراء وكبار الوزراء والمسؤولين الهنود الآخرين، موضحا أن مصر ستشارك فى موكب يوم الجمهورية بالهند.

ولفت إلى أن الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى أسهمت فى تعزيز العلاقات بين مصر والهند، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسى للهند فى أكتوبر 2015 وفى سبتمبر 2016 أعطت المزيد من الزخم لعلاقاتنا الثنائية.

وأضاف أنه أثناء تفشى جائحة كوفيد -19، أجرى رئيس الوزراء الهندى والرئيس السيسى اتصالات هاتفية أعربا خلالها عن تضامنهما مع بعضهما البعض فى مكافحة الجائحة من خلال توثيق التعاون المتبادل.

وذكر أن مصر قامت بشراء 50000 جرعة من لقاحات كوفيد 19 صنعت فى الهند أوائل عام 2021، بينما قامت الهند بشراء 300000 جرعة من عقار ريميديسفير لمحاربة الموجة الثانية من جائحة كوفيد فى الهند فى مايو 2021.

وأكد السفير الهندى على عمق التعاون بين البلدين والذى عكسته الزيارات المتعددة رفيعة المستوى من الهند إلى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، بدءا من زيارة وزير الدفاع الهندى راجناث سينج فى سبتمبر 2022، وزيارة وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكار فى أكتوبر 2022 وزيارة وزير البيئة بوبندر ياداف فى نوفمبر 2022.. موضحا أن هذه الزيارات شهدت مناقشات موضوعية على مستويات مختلفة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مهمة حول التعاون الدفاعى خلال زيارة وزير الدفاع الهندى لمصر.

وسلط السفير الضوء على الدعوة التى وجهتها بلاده إلى مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة فى 2022 – 2023، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتعاون البلدان بشكل مكثف تحت هذه المظلة أيضًا.

وأثنى السفير الهندى على مستوى التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادى والتجارى، لافتا إلى زيادة حجم التجارة البينية بسرعة بنسبة 75٪ فى 2021 - 2022 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ بلغت 7.26 مليار دولار أمريكى واستمرت فى النمو أيضًا فى 2022 - 2023.

وأضاف أن حوالى 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة فى مصر بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار أمريكى فى قطاعات مثل الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر بصفة عامة فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38 ألف مصرى.

وكشف السفير جوبتيه عن أن هناك العديد من هذه الشركات تخطط لتوسيع استثماراتها بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار أمريكى فى مصر، كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتمامًا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر، وقال إن 3 شركات هندية رائدة وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 18 مليار دولار أمريكى.

واستعرض السفير الهندى، الجهود التى تقوم بها السفارة بالقاهرة بهدف تعزيز التجارة، حيث قامت بتنشيط الآليات المؤسسية وعقدت اجتماعات الدورة الخامسة "للجنة التجارية الهندية المصرية المشتركة" والدورة الخامسة "لمجلس الأعمال المشترك" فى يوليو 2022، ونتيجة لهذه الجهود، شارك أكثر من 14 وفدا تجاريا يمثلون حوالى 600 شركة هندية بزيارة مصر منذ منتصف عام 2021.

وأوضح أنه ونظرا لأنهما من أقدم الحضارات فى العالم، كانت هناك اتصالات وثيقة لعدة قرون بين البلدين، حيث تشير مراسيم الإمبراطور أشوكا فى الهند إلى علاقاته مع مصر فى عهد بطليموس الثانى.

وتابع "وفى العصر الحديث، آمن المهاتما غاندى وسعد زغلول بأهداف مشتركة بشأن استقلال بلديهما، وأدى وجود صداقة وثيقة بشكل استثنائى بين الرئيس ناصر ورئيس الوزراء جواهر لال نهرو إلى إبرام معاهدة صداقة بين البلدين فى عام 1955 وتأسيس حركة عدم الانحياز".

وذكر أنه بعد تحرر الهند ومصر من نير الاستعمار، حققت الهند ومصر تفاهما سياسيا وثيقا، يقوم على تاريخ طويل من الاتصالات والتعاون فى القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية حيث تعاونت القاهرة ونيودلهى بشكل وثيق فى المنتديات المتعددة الأطراف وكانتا الأعضاء المؤسسين لحركة عدم الانحياز.

وأضاف أن الهند تقوم بتمثيل تطلعات البلدان النامية فى المحافل المتعددة الأطراف، وتسعى بقوة إلى إحداث إصلاحات فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتسير الهند ومصر قدما لتحقيق تطلعات مواطنيهما للحصول على مكانهما الصحيح فى المجتمع الدولى.