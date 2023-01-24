بروتوكول تعاون بين الزراعة والتحالف الوطنى لدعم العمل الأهلى والتنموى

جدة - نرمين السيد - ويهدف البروتوكول إلى مشاركة التحالف الوطنى بالمشروعات والفاعليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن مشاركة الوزارة فى تقييم المشروعات التى يقوم بها التحالف فى هذا الشأن، كذلك إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والتى ينفذها التحالف.

ووفقا للبروتوكول تتولى وزارة الزراعة تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الوعى والتدريب والإرشاد الزراعى لكوادر التحالف، فى إطار مجالات التعاون المتفق عليها، كذلك العمل والتنسيق بين الطرفين لإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة التى ينفذها التحالف، والذى من شأنه تقديم كل التسهيلات التى من شأنها تمكين الوزارة من مساعدته.

وعقب التوقيع، قال القصير: "إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكاتف جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشمل التعاون مع التحالف الوطنى كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعى لدى المجتمع المدنى، مضيفًا أن الوزارة دائمًا ترحب بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لأنهم شركاء فى التنمية"، مؤكدا أن كل امكانيات وزارة الزراعة ستكون فى خدمة دعم العمل الأهلى التنموى".

وأشاد القصير بدور التحالف الوطنى فى التنمية تحت مظلة واحدة ومن هنا تأتى أهمية العمل الجماعى، مشيرا إلى أن مجالات التعاون ستشمل كذلك التنمية الريفية وتحسين السلالات وتحديث نظم الرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال القصير إن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وإن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة وكذلك المشروعات العملاقة التى تبناها الرئيس السيسى مكنّت الدولة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف وزير الزراعة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتحالف لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التى الاتفاق عليها.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه التحالف إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لدعم المزارع المصرى من خلال جهود واعية ومبادرات طموحة ترتقى بالزراعة المصرية إلى مصاف الاستمثار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوى من قدراتنا وإمكانياتنا وأن توجيهات الرئيس للتحالف فى مؤتمره الأول تضمنت زيادة الاهتمام بكل المزارعين، حيث أكد أن الزراعة نفسها لها أهمية خاصة مع كل التقدير للمبادرات الأخرى.

وأشارت طلعت إلى أن التحالف الوطنى، وفى إطار جهوده لدعم الزراعة المصرية أطلق مبادرة "ازرع"، بشهر نوفمبر 2022 بهدف زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحسين الدخل لمئات الآلاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم عن طريق توفير التقاوى عالية الجودة والمعتمدة، كما تعمل المبادرة على السعى للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين فى المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأتى المبادرة فى إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كشريك فى التحالف، وقدراتها على النهوض بالمزارع المصرى.

وإوضحت أن بروتكول التعاون يستهدف تنسيق كل الجهود فى إطار تشاركى يحقق المنفعة العامة، ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية لضمان الأمن الغذائى لمصر وتنمية ومساعدة المزارع ودعمه، وخصوصا صغار المزارعين ويتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم التحالف فى المشاركة بالمشروعات والفاعليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى والأمن الغذائى. وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائى فى المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعى والتدريب والإرشاد الزراعى لكوادر الطرف الثانى المختارة وذلك فى إطار العديد من المجالات. وإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة الخاصة بالتحالف بكل المحافظات.

حضر التوقيع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات وزارة الزراعة والتحالف الوطنى.

والجدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا، و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المتنوعة وهى مجالات خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

تم تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022 من خلال توقيع ميثاق شرفى للعمل بين كل أطرافه وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، وإيمانًا بضرورة إصدار ميثاق تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى يُتيح لكل الأطراف المتمثلة، فى جمعيات ومؤسـسات العمل الأهلى تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة، والتى تعمل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية.