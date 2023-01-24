جدة - نرمين السيد - تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية، ولكافة رجالها البواسل "عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخلية للوطن".





وقال زين إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة فى مواجهة العدوان، وستظل جيلا بعد جيل نبراساً نستلهم منه روح الـفداء والتضحية من أجل وطن غالٍ له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة للذود عنه ضد أيه مخاطر. وقدم "زين" تحية تقدير وعرفان لأسر شُهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين زين يهنئ الشرطة بعيدها: الحارس الأمين للجبهة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.