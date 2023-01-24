احتفاء إعلامى هندى كبير بزيارة السيسى لنيودلهى احتفالا بـ «يوم الجمهورية»

جدة - نرمين السيد - احتفى الإعلام الهندى بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد، التى بدأت، اليوم الثلاثاء وحضوره على رأس ضيوف الدولة الهندية من قيادات العالم وزعمائه، الاحتفال بالعيد الوطنى يوم الجمهورية الرابع والسبعين.





وعكست الصحف ووسائل الإعلام الهندية عمق واهتمام نيودلهى قيادة وشعبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى واختياره كضيف شرف الجمهورية الهندية من بين قادة العالم فى الاحتفالات الهندية، والتى تتزامن أيضا مع مرور 75 عاما على تدشين العلاقات المصرية الهندية.

وأصدرت الحكومة الهندية طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 75 عاما على تدشين العلاقات المصرية الهندية، وتشريف الرئيس السيسى للهند.

وأكدت الصحف ووسائل الإعلام الهندية أن الرئيس السيسى سيفتح بزيارته باب تعاون استراتيجيى كبير بين الهند والعالم العربى فى مجالات الإنماء البشرى والاقتصادى وتوطين التكنولوجيا، بحكم كون مصر صاحبة أعمق حضارة إنسانية فى منطقة الشرق الأوسط، وكون الهند صاحبة أعمق إنسانية فى آسيا تفاعلا مع جيرانها فى العالم العربى.

وعرفت صحيفة نيوز بوست الهندية، الرئيس السيسى بأنه قائد عسكرى شجاع أنقذ بلده من براثن قوى البغى والإرهاب فنال بذلك ثقة ومحبة المصريين وتقديرا من الشعوب العربية والعالم، بعد أن أنقذ مصر ومحيطها العربى من مخططات نشر الفوضى، مشيرة- فى تقرير مطول- إلى أن احتفالات يوم الجمهورية يصادف هذا العام ذكرى مرور 75 عاما على تدشين أول علاقات دبلوماسية بين مصر والهند، وأنه من ثم تكتسب زيارة الرئيس المصرى لنيودلهى هذا العام طابعا استثنائيا.

وقالت صحيفة اوراسيا نيوز – اينيديا المتخصصة فى الشأن الاستراتيجيى والدفاعى إن زيارة الرئيس السيسى للهند ستشكل إعادة إحياء ماض وتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين والنضال من أجل التنمية، بقدر ما ستستفيد الهند من تلك الزيارة بتوطيد علاقاتها مع مصر أكبر وأقوى بلد عربى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تشكل قاعدة سكانية ضخمة 110 ملايين نسمة، وعلى ضفاف نيلها يقع مقر جامعة الدول العربية، الذى يعبر عن محورية الدور المصرى فى عالمها العربى ومحيطها الشرق أوسطى، مؤكدة أنه من حسن طالع الهند أن تتطور علاقاتها مع مصر فى هذا التوقيت الذى بدت مصر فيها كلاعب دولى نشط، إلى جانب كونها لاعبا إقليميا مهما.

وحول هذا الموضوع.. استطردت الصحيفة بالقول إن مصر بقيادة الرئيس السيسى أثبتت نفسها كلاعب مهم ومؤثر على مسرح السياسة الدولية، وكان نجاح مصر فى استضافة قمة التغيرات المناخية العالمية كوب- 27 فى شرم الشيخ، والتى شاركت فيها الهند، أكبر برهان على ذلك بقدر ما كان نجاح مصر فى تنظيم وإدارة واحتضان هذا الحدث الدولى المهام موضع إشادة من كافة دول العالم.

واعتبرت الصحيفة أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإقامة محطات إنتاجه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية سيكون هو أحد مجالات التعاون المستقبلى المهمة بين نيودلهى والقاهرة، حيث تتطلع مؤسسات هندية تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء إلى الإسهام فى المخطط الاستثمارى لمحطات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى تصل استثماراته إلى 8 مليارات دولار أمريكى، وتنتج 220 ألف طن من الطاقة النظيفة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه التحضيرات والاستعدادات الأخيرة لهذا الحدث الكبير يوم الجمهورية، الذى يشارك فيه قادة العالم ممن وجهت الهند لهم دعوات الحضور، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى سيكون ضيف الشرف الرئيسى للهند فى مهرجانها الوطنى الكبير يوم السادس والعشرين من يناير الجارى، والذى سيصاحبه عرض عسكرى ضخم.