نقيب الصحفيين ينعي الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:34 مساءً - نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم ضياء رشوان بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى الزملاء بمؤسسة اليوم السابع في مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.