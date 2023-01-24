وزير الرياضة يتواصل مع بطلة "قادرون باختلاف" فى القوس والسهم ويكلف برعايتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:34 مساءً - تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع بطلة القوس والسهم للمكفوفين "منة الله عصام الدين" لتشجيعها ودعمها، كما تواصل مع الدكتور أحمد عوين رئيس الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لتبني موهبتها الفريدة، وذلك بالتنسيق مع الإتحاد المصري للقوس والسهم برئاسه الدكتور علاء جبر، وتوفير كافة السبل لها لإعدادها، كما كلف بقيدها بالإتحاد بإعتبارها موهبة منفرده ودعمها لاستكمال ما حققته من بطولات.

ياتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبطالنا من "قادرون باختلاف" وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتذليل كافة العقبات التي يواجهها ابطالنا من ذوي الهمم.

من جانبه، قام مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بالتواصل معها وإتمام إجراءات سفرها للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ببرمنجهام في أغسطس ٢٠٢٣.

كما تم دعوتها لتكريمها علي هامش الدورة المجمعة الثانية للدوري العام لكرة القدم للمكفوفين التي ستقام في بورسعيد في فبراير المقبل.