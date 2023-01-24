هيئة الدواء: انتهاء دورة تدريبية حول كيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية الجنيسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:29 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الدورة التدريبية التي جاءت تحت عنوان "كيفية تصميم وتطوير المستحضرات الصيدلية الجنيسة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لضمان نجاح الحصول على الاعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية أو EMA أو FDA.

تم خلال التدريب مناقشة إدارة مخاطر الجودة، والتطوير الدوائي للمستحضرات النهائية الجنيسة طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، وعملية التطوير الدوائي للمستحضرات النهائية الجنيسة، طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية الجزء الثاني و ال ICH Q8، ومناقشة السمات ميكروبيولوجية، ومدى توافقها، وتوصيف وحدود الشوائب وفقًا لتعريف المنتج الدوائي المرجعي والإرشادات الدولية، ودراسات أنظمة التغليف المختلفة للأدوية، وتوصيف حدود المواد القابلة للارتشاح والاستخراج، وتطبيق الجودة عند التصميم في عمليات التطوير الدوائي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التطوير المستمر في الخدمات التي تقدمها لصناع الدواء، وسعيها الدائم نحو دعم الشركات المصرية فنيا، وحثها على المضي قدماً في الحصول على اعتماد المستحضرات الصيدلية مصرية الصنع لدى منظمة الصحة العالمية.