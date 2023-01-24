رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 12:29 مساءً - الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2599 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها

ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى سليم، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها.

ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

وطالبت اللجنة مسئولي الكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بالعمل على استيفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية، وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك، وذلك كضرورة عاجلة، لحين قيام تلك الكنائس باستكمال باقي اشتراطات الحماية المدنية، وفقاً للكود المطبق فى هذه الحالات.