تعاون بين المصرية للمطارات وشركة عالمية لاستخدام الطاقة الجديدة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار تفعيل توصيات مؤتمر المناخ COP27 المتعلقة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. يذكر أن نظام Micro grid هو نظام يعمل على دمج مصادر الطاقة المختلفة من طاقة شمسية وكهربائية وغيرها تحت نظام مراقبة أحمال موحد بهدف إلى توفير الطاقة والحفاظ على البيئة، وذلك بدون أية أعباء مالية إضافية على الشركة المصرية للمطارات.

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