قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة الـ71

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول عيد الشرطة الـ71.





تضمنت برقية التهنئة، التمنيات بأن يعيد هذه الذكرى على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار فى ظل قيادته الحكيمة. كما بعثت "قضايا الدولة" برقية تهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد الـ71 التى دافع فيها رجال الشرطة البواسل عن الوطن ضد المحتل الأجنبى وضحوا بأرواحهم فداء له، متمنين أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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