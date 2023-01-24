افتتاح معارض «أهلا رمضان» فى قرى المنيا بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن سلسلة من المعارض التى يتم افتتاحها بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع فى إقامة المعارض وتوفير كل السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كل فئات المواطنين.

وأوضح نائب محافظ المنيا، أن تلك المعارض تأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا فى قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.



وأكد أبو زيد حرص المحافظة على إقامة تلك المعارض تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار، وذلك بالتوازى مع استمرار الحملات الرقابية لرصد محتكرى السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار لاتخاذ كل الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.



كما حرص نائب المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مؤكدا على ضرورة الدور الإيجابى لهم للإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالا من المواطنين، مضيفا إلى انه يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية، لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.