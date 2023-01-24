«المتحدة» تنعى الزميل علام عبدالغفار

جدة - نرمين السيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبدالغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.





وقال بيان للشركة المتحدة: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الزميل الأستاذ علام عبدالغفار رئيس قسم المحافظات باليوم السابع". وتابع البيان: "تتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الاعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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