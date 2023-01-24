وزير الأوقاف يتلقى رسالة هامة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 11:30 صباحاً -

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة هامة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي السادس والخمسين للسلام، أكد فيها على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية وصنع السلام.

من جهته ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم السلام ونشره عالميًّا، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله، وذلك من منطلق الدور الريادي لمصر في ذلك بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله).