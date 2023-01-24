رئيس مجلس النواب يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 11:25 صباحاً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المجيد، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

جاء نص برقية التهنئة، كالآتي:

"يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن نواب المجلس، بأصدق التهاني وأطيب الأماني بذكرى عيد الشرطة المجيد الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع رئيس مجلس النواب: "واجب علينا أن نخلد ذكرى شهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم ثمناً غالياً فداءً للوطن وحماية ترابه المقدس، ويتواصل عطاؤهم يوماً بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التي حفظها الله بعنايته."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا: "كل عام وفخامتكم، ورجــال شرطتنا البواسل، والشعـب المصري العظيم بخير وأمن وأمان".