رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

جدة - نرمين السيد - ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

حضر الاجتماع: المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها.

وطالبت اللجنة، مسؤولى الكنائس التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بالعمل على استيفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية، وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك، وذلك كضرورة عاجلة، لحين قيام تلك الكنائس باستكمال باقى اشتراطات الحماية المدنية، وفقاً للكود المطبق فى هذه الحالات.