القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة: نقدر بكل فخر دوركم

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 / 1 / 2023.





إلى نص التهنئة: اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية يُسعدنى أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لرجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية عام 1952 والصمود بكل شجاعة واقتدار فى مواجهة المعتدى والدفاع عن عزة الوطن وكرامة شعبه العظيم. ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية فإن رجال القوات المسلحة يقدرون بكل فخر واعتزاز دوركم المشرف فى تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع المصرى، مؤكدين الوفاء بالمهام المقدسة التى نحمل أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة أرض مصر وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية والحياة الكريمة لأبنائها جيلاً بعد جيل. حفظ الله مصر وشعبها الكريم وكل عام وأنتم بخير. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

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