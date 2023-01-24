حتى لا يقعوا فى فخ النصب.. الوصايا الـ11 قبل السفر للأردن

جدة - نرمين السيد - وأكدت فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن مكتب التمثيل العمالى بالأردن برئاسة أسامة إبراهيم أعلن عن مجموعة من التنبيهات، التزاماً منه بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حماية ورعاية المصريين فى الخارج، وتحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل.

وأشار البيان إلى أن المكتب رصد مؤخراً العديد من المخالفات التى تتعلق باستغلال بعض تجار عقود العمل فى الأردن، وإيهام المصريين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل داخل الأردن، بتوفير الفرص، وقيام بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو فى الأردن باستغلال عدم معرفة راغبى العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردنى، مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضى "المملكة".

وأكد مكتب التمثيل العمالى على مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها تفادياً لوقوع العامل فى المخالفة، وهى:

1 - التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة فى ذلك.

2- عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن، والإبلاغ عن أى صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات.

3- عدم دفع أى مبالغ مالية لأى شخص للحصول على عقد عمل، علما أن كل تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالأردن ورسوم إصدار تصريح العمل ملتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردنى.

4- يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر، والاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل.

5- على العامل التأكد من أنه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه وفى نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقع فى المخالفة ومن ثم التسفير خارج أراضى المملكة الأردنية.

6 - لا يوجد عقد عمل تجارى أو استقدام حر للعمل فى الأردن، وأن جميع عقود العمل هى محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل.

7- لا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف، وأن ذلك يعرض العامل للمخالفة.

8- لا يجوز احتجاز أى وثائق شخصية للعامل من أى شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون.

9- دخول الأردن من أجل الحصول على فرصة عمل، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمى بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الأردنية، وأن ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن فهو غير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج الأراضى الأردنية.

10 - على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضى المملكة الأردنية الهاشمية الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل، وفى حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب مكتب عمل، أو التواصل مع المكتب العمالى بالسفارة المصرية بعمان.

11- ضرورة التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزارة القوى العاملة، وصحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر إلى الأردن، والاحتراس من ضياع وفقد المستندات والوثائق الشخصية.