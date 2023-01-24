التعليم العالى: استقبال 14 ألفا و950 مريضا بمستشفيات جامعة المنوفية فى 2022

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن لدينا 120 مستشفى جامعيا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.





من جانبه، أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على الدور الهام والمحورى للمستشفيات الجامعية داخل محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضى 2022 استقبلت طوارئ المستشفيات الجامعية 146950 مريضا، وتم الكشف على 294397 مريضا بالعيادة الخارجية، وتم حجز وعلاج 56671 مريض بالأقسام الداخلية للمستشفى، فضلا عن إجراء 20004 عمليات جراحية، بالإضافة إلى حجز وعلاج 5516 مريضا بالعناية المركزة بنسبة إشغال 100% من إجمالى الأسرة.

وأضاف د. القاصد أن مستشفيات جامعة المنوفية تقدم أحدث تقنية جديدة لعلاج أورام الرحم باستخدام جهاز العلاج الإشعاعى القريب بجهاز (Brachytherapy) فى مستشفى علاج الأورام بجامعة المنوفية، وخلال عام 2022 تم إجراء 382 جلسة علاج لمرضى الأورام باستخدام هذه التقنية الحديثة، حيث أن الجهاز المزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام، ويعد الوحيد من نوعه فى الدلتا، وخامس جهاز بمصر.

وأوضح عبدالرحمن السباعى قائم بعمل عميد كلية الطب بالجامعة، أن مشروع إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية يمثل إضافة متميزة للمجمع الطبى بالجامعة، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة خمسة أفدنة، وذلك فى إطار التوسع الأفقى للمجمع الطبى بالجامعة؛ بهدف إضافة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لأهالى محافظة المنوفية، وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المرضى، والمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار فى ظل توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بتطوير المنظومة الطبية على كل المستويات.

وأضاف السباعى أن المستهدف بعد الانتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية هو زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرا، وزيادة غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة، مؤكدا أن المدينة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار بالغرف والعمليات والرعاية المركزة، وتقديم خدمات طبية جديدة لأول مرة داخل المحافظة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة النخاع، وعلاج أورام الأطفال، وتوفير أماكن جديدة ومتعددة؛ لتدريب طلاب كليات القطاع الطبى بجامعة المنوفية، والجامعة الأهلية.

وأشار الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية إلى أن عام 2022 شهد افتتاح العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بسعة ستة أسرة بمبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة مجهزة على أعلى مستوى؛ لاستقبال حالات الجلطة المخية، ونزيف المخ، وتصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، لافتا إلى انفراد مستشفيات جامعة المنوفية بتوافر وحدة فصل وغسيل البلازما العلاجية Therapeutic Apheresis وهى من الوحدات المتميزة التى تخدم عددا كبيرا من المرضى البالغين والأطفال بمحافظة المنوفية، وتتكون من 4 أجهزة Apheresis Machines من أحدث الأجهزة المتوافرة فى العالم، وتخدم جميع الأقسام الداخلية للمستشفى.

وأضاف القرش أن المستشفيات الجامعية تضم أحدث جهاز أشعة مقطعية Multislice CT 128 لإجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل: التصوير المقطعى للشرايين، بالإضافة إلى توافر أحدث جهاز أشعة ديجيتال، ووحدة MiniPax وهى وحدة متخصصة لربط قسم الأشعة بكل أجهزته فى وحدة واحدة؛ مما يسهل إمكانية الرجوع إلى الفحوصات المختلفة للمريض التى قام بإجرائها فى أى وحدة من وحدات الأشعة، لافتا إلى توريد أحدث ميكروسكوب جراحى فى مجال جراحات العيون لقسم طب وجراحة العين بمستشفيات جامعة المنوفية، والذى يعد من أحدث وأدق الميكروسكوبات فى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة داخل العين، وبمهارة وجودة عالمية، إضافة إلى جهاز مساعد إخراج إفرازات الرئة، والذى يعد الجهاز الأول من نوعه فى منطقة الدلتا، والخامس على مستوى مصر، وتم إهداؤه لقسم الأمراض الصدرية.