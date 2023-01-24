فى اليوم العالمى.. التحالف الوطنى: التعليم أحد حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بمناسبة اليوم العالمى للتعليم: "من منطلق ضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ستظل جميع كيانات التحالف الوطنى فى إطلاق المبادرات المتعلقة بالتعليم سواء من إنشاء مدارس مجتمعية، أو دعم تقديم الدعم الدراسى للطلبة غير القادرين أو منح دراسية للطلبة المتفوقين، أو تزويد الطلبة بالمستلزمات الدراسية والتعليمية، وفصول محو الأمية لغير المتعلمين".

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