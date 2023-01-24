"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الزميل علام عبد الغفار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:28 صباحاً - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات فى "اليوم السابع"، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.