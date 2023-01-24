عزل رئيس لجنة لمخالفته نظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:28 صباحاً - قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عزل رئيس لجنة للشهادة الاعدادية بإدارة شرق الزقازيق، وإحالته إلى التحقيق، لمخالفته نظام سير امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الاول .

يذكر أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات غدا الأربعاء، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤودن امتحانات الشهادة الإعدادية 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ، و 8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .