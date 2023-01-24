شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى ووزارة الداخلية بذكرى عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية: قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصرى، بمناسبة عيد الشرطة.





وأعرب الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدَّمه رجال الشرطة البواسل فى ملحمة الإسماعيلية من تضحياتٍ غالية وبذلوا أرواحَهم فى سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر فى التاريخ المصرى، لتظل هذه الذكرى تاريخًا تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام، من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن. وأضاف شيخ الأزهر: نسأل الله - عز وجل - أن يوفق رئيسنا إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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