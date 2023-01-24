فى اليوم الدولى.. معلومات الوزراء يستعرض جهود الدولة للارتقاء بـ«التعليم»

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر مقطع مصور نشره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للتعليم الذى يوافق 24 يناير من كل عام، جهود الدولة للارتقاء بحالة التعليم فى مصر.





وفند المركز - فى مقطع مصور حمل عنوان (الاستثمار فى الناس، وتصدير أولوية التعليم: شعار احتفالية اليوم الدولى للتعليم لعام 2023) - مجالات التطوير التى قامت بها الدولة فى التعليم، عبر ثلاثة محاور، أولها يتعلق بالمدارس والبنى التحتية؛ حيث اهتمت مصر بتطوير المدارس وتنويع طرق التدريس بها، مواكبة للتطورات العالمية، فوصل عدد المدارس اليابانية فى مصر الآن إلى 51 مدرسة، و43 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و19 مدرسة للمتفوقين.

وعرض المقطع، جهود الدولة لتطوير وصيانة المدارس بالريف المصرى؛ لخفض الكثافات ورفع كفاءة المدارس وخدمة المناطق النائية، فوصلت نسبة إنجاز تلك المشروعات فى إطار مبادرة "حياة كريمة" إلى 95% بإجمالى 2432 مشروعًا.

وفيما يتعلق بالمهارات الرقمية وبناء القدرات، أتاحت الدولة فرصة التدريب المجانى لقرابة 18000 طالب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعى ضمن مبادرة "طور وغير" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، كما وفرت قرابة 164 مركز موهوبين على مستوى الجمهورية، فكان من أبرز نجاحات مصر فى هذا الصدد، أن حصدت المركز السادس فى مسابقة تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس" فى 2021؛ لتحصل هذا العام على 4 جوائز دولية فى مسابقة "العلوم والهندسة ISEF" السنوية.

ونوه المقطع المصور لمركز المعلومات بالجهود الحثيثة المبذولة فى تطوير جانب التعليم الفنى فى مصر، من وضع استراتيجية وطنية شاملة لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وإنشاء مراصد لتقييم احتياجات سوق العمل من الجدارات المهنية والوظائف الفنية؛ لتطوير برامج التعليم الفنى؛ فشهد التعليم الفنى إقبالًا متزايدًا، والوصول إلى 2.7 مليون طالب ومتدرب فى قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى (النظامى وغير النظامى) فى مصر.