20.8 % ارتفاعا بقيمة التبادل التجارى بين مصر والهند بأول 10 أشهر من 2022

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند؛ لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.





وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، فى حين سجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 3.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترتى المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%.

وحول أهم السلع التى صدرتها مصر إلى الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المركز الاول بقيمة 878 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار، ثم أسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار ثم ملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار ثم قطن بقيمة 61.9 مليون دولار.

وبخصوص أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022 جاءت اللحوم فى المقدمة بقيمة 588.7 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 507.3 مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 440.6 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 298.7 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 210.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر 53.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة تحـويلات المصريين العاملين بالهند بلغت 5.82 مليـون دولار خلال العام المالى 2020 2021 مقابل 5.75 مليون دولار خلال العام المالى 2019 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين فى مصر 14.35 مليون دولار خلال العام المالى 2020 2021 مقابل 14.32 مليون دولار خلال العام المالى 2019 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.

وسجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقــا لتقديرات البعثة 300 مصرى حتى نهاية 2021.