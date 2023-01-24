وزيرا الصحة والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقيتين للاستثمار فى «الرعاية والدواء»

جدة - نرمين السيد - وتنص الاتفاقية الأولى، على التزام صندوق مصر السيادى بوضع خطة باستثمار 100 مليون جنيه فى شركة بى للاستثمار فى الرعاية الصحية (BHI)، حيث أن شركة بى إنفستمنتس، قد أسست شركة بى للاستثمار فى الرعاية الصحية، لتكون الذراع الاستثمارى للشركة فى مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتى تستهدف فى المرحلة الأولى، الاستثمار فى مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، حيث تمتلك الشركة 51% من المركز المصرى لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة فى مجال الخصوبة والصحة الإنجابية (IVF) فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستهدف شركة بى للاستثمار فى الرعاية الصحية، استثمار مليار جنيه مصرى، وقد التزم كل من شركة بى إنفستمنتس وصندوق مصر السيادى باستثمار 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه على التوالى، مع طرح باقى الحصص على مستثمرى القطاع الخاص المحليين والإقليميين.

أما الاتفاقية الثانية، تستهدف استثمار شركة «بى إنفستمنتس» فى منصة الاستثمار التى أنشأها صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة، وذلك للاستثمار فى مجال توزيع وتجارة الأدوية فى مصر، بهدف تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسى على القطاع، من خلال خلق اتفاقات تعاونية مع الشركات الرائدة فى السوق المحلى بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا فى جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الجهود التشاركية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوة واضحة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 والتى يأتى على رأسها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان، على التوسع فى الاستثمار بالقطاع الصحى بالتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحى، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية متطورة، هدفها وضع مصر ضمن الدول المتقدمة عالميًا بشأن مجالات الاستثمار الصحى.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استراتيجية مُتطورة لخلق آفاق تشاركية استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، بمجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مثمنًا جهود التعاون والعلاقات بين وزارة الصحة والسكان وصندوق مصر السيادى.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن منصة الاستثمار تستهدف الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التى تعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء، حيث أنه سيساهم فى ضخ استثمارات بنحو 2,1 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى للشراكة، فضلًا عن زيادة وجذب الفرص الاستثمارية، موضحة أن صندوق مصر، يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرط أساسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت «السعيد» أن كلتا الاتفاقيتين تساهمان فى تزويد المواطنين المصريين بخدمات أفضل فى قطاع الرعاية الصحية، كما تشكلان خطوة إلى الأمام نحو إضفاء الطابع المؤسسى على القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تخدم الاتفاقيتين نموذج الاستثمار الخاص بصندوق مصر السيادى، كونه أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وتطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.

فيما أعرب حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس القابضة، عن بالغ سعادته لهذا التعاون المثمر والشراكة التعاونية مع وزارة الصحة، للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية، متطلعًا إلى خلق آفاق تعاونية مستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصرى، وشعوره بالرضا عن الخدمة الطبية المقدمة له.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن هذه الشراكة تمثل أول استثمار لصندوق مصر السيادى فى قطاعى الرعاية الصحية وخدمات الدواء، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الصحة و«شركة بى بى إى بارتنرز» اللذان يمتلكان الخبرة والمهارات الفائقة، لتحقيق الرؤية المشتركة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن منصة الاستثمار بالقطاع الدوائى بصندوق مصر السيادى، يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الصندوق الفرعى، حيث تبلغ قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية فى مصر، حاليًا أكثر من 130 مليار جنيه مصرى، مشيرًا لأهمية توفير حلول استثمارية لتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم فى التكلفة وتساهم فى ضمان استقرار السوق لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع.

فيما أبدى مصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة بى پى إى بارتنرز، استعداده وتحمسه للاستثمار بالنظم الصحية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية الرائدة بمجال الاستثمار، بهدف نجاح المشاريع الاستثمارية الصحية، والتوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات جودة فائقة.