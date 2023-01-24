75 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافا يوضح حجم التبادل التجارى بين مصر والهند وأهم المستثمرين الهنود فى مصر.

وتأتى الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وسيجرى تكريمه كضيف رئيس فى احتفالات البلاد بالذكرى الـ 74 لاستقلالها.

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