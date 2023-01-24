تعاون مصرى نيجيرى فى مجال الكهرباء (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة مع الدول الإفريقية وخاصة نيجيريا، مستعرضا الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصرى لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.



ولفت إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى، والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

ولفت إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وجار تحديث الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة.



ونوه بالاهتمام الذى يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر كخطوة اولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير،

وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

وأشاد الوزيرالنيجيرى بعمق العلاقات بين البلدين، كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة فى مختلف مجالات الكهرباء، وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين، وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون المثمرمع قطاع الكهرباء المصرى، ونقل الخبرات المصرية فى مجال الطاقة المتجددة والتدريب، مؤكدا الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر.



وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الكهرباء والطاقة بالبلدين فى مجال الكهرباء، وذلك لدعم التعاون المشترك فى عدد من المجالات منها:

- الدعم الفنى لقطاع إنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع والتحول الى أنظمة الشبكات الذكية.

- تعزيز أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الكهرباء.

- التدريب وبناء القدرات وتنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء وكذلك شبكات النقل والتوزيع، والقواعد المنظمة لقطاع الكهرباء وآلية هيكلة تعريفة الكهرباء وكفاءة الطاقة وتقليل الفقد وكذلك تكنولوجيا العدادات مسبوقة الدفع.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الإفريقية فى كل المجالات، وخصوصا فى مجال التدريب مما يساعد فى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق اهداف التنمية المرجوه فى القارة الإفريقية.