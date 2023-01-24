الزراعة: الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ135 مليون دولار فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى.

وشمل الإفراج 242 ألف طن من الذرة بحوالى 87 مليون دولار، وحوالى 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 42 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار، ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 يناير 2023) 2.156 مليون طن منهم 1.538 مليون طن ذرة، 623 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالى مبلغ 1.063 مليار دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، والتى هى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سيكون لها تأثير إيجابى على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.