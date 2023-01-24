"صوت الأمة" تنعى الزميل علام عبد الغفار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 09:30 صباحاً - توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات فى اليوم السابع بعد صراع مع المرض.

وتنعي جريدة "صوت الأمة" برئاسة الكاتب الصحفى يوسف أيوب، الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.