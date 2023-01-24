القومي للبحوث الفلكية ينظم محاضرة عامة عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 09:29 صباحاً - ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023، محاضرة عامة عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2023، بالتعاون مع كل من: الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ولجنة التوعية بالاتحاد الدولي الفلكي.

يحاضر في ندوة القومي للبحوث الفلكية الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك، ويعرض خلال المحاضرة أهم الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2023.

في سياق آخر، يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023 في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بعرض كتيبات تبسيط العلوم في مجالات الفلك والجيوفيزياء وذلك في قاعة العرض الرئيسية صاله 3 جناح رقم B 49.

كما يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عدة أنشطة ولقاءات علمية هذا إلى جانب عرض بعض الوسائل التعليمية للأطفال والطلاب، وذلك داخل صالة 3 جناح B49 في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وذكر إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية في منشور له عبر فيس بوك، إلى أنه يسعدهم استقبال الجمهور والمهتمين خلال فترة المعرض.